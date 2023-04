Pokémon Horizons: somiglianze e differenze tra Liko e Ash Ketchum

Il primo episodio di Pokémon: Horizons ha presentato solo superficialmente i personaggi che accompagneranno i due protagonisti Liko e Roy nel corso della loro avventura. Già in passato molti fan avevano ipotizzato che Liko fosse in qualche modo legata ad Ash Ketchum, andiamo quindi ad analizzare somiglianze e differenze emerse nella puntata pilota.

Sebbene non sia chiaro ancora il collocamento temporale della nuova serie di Pokémon, e quindi le teorie che vedevano Liko come figlia o nipote di Ash per ora non sono minimamente confermate, nel primo episodio ci sono stati parallelismi interessanti tra i due. Originaria della regione di Paldea, Liko è iscritta all’accademia Seikei, dove riceve il suo primo Pokémon, Sprigatito, il quale però si rivela piuttosto indisciplinato e diffidente, un po’ come avvenuto tra Ash e Pikachu nei primi giorni della loro avventura.

Nel corso del primo episodio, comunque, Liko dimostra di essersi già affezionata al suo piccolo gatto di tipo erba, e il loro rapporto, dopo l’incontro con la pre-evoluzione del leggendario Terapagos, sembra essere già migliorato. Come Ash, Liko si ritrova molto presto a stringere alleanze importanti, come quella con i Locomonauti capitanati da Friede e dal suo fedele Pikachu.

La loro amicizia aiuterà Liko e Sprigatito a fronteggiare gli antagonisti conosciuti col nome di Esploratori, interessati al misterioso pendente che Liko ha ereditato da sua nonna. E voi cosa ne pensate? Credete che Liko possa effettivamente essere figlia o parente di Ash? Ditecelo nei commenti.

Per finire, ecco il video speciale sulla campagna pubblicitaria organizzata a Shibuya per il lancio della serie, e vi lasciamo ai dettagli sulla battaglia legale tra Pokémon e Monster Energy.