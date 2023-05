Pokémon Horizons: una teoria svela il segreto della Poké Ball ereditata da Roy

La nuova era di Pokémon sta già coinvolgendo il pubblico di appassionati a tal punto da spingerli ad avanzare delle teorie sui particolari cimeli posseduti dai protagonisti. Dopo i primi episodi di Pokémon Horizons i fan hanno infatti proposto un’intrigante ipotesi riguardo la strana Poké Ball posseduta da Roy.

Se il pendente di Liko sembra essere legato alla pre evoluzione del leggendario Terapagos, mascotte del DLC il Disco Indaco in uscita alla fine del 2023, non si sa ancora molto sulla singolare sfera di Roy. Per questo motivo, secondo alcuni appassionati della serie, la sfera potrebbe avere al suo interno un Pokémon antico, un Paradox del passato parlando nei termini introdotti nei videogiochi Pokémon Scarlatto e Violetto, e che sarebbe in grado di uscire solo al manifestarsi di particolari condizioni.

A rendere plausibile la speculazione sono anche le parole pronunciate da Roy stesso: “il mio tesoro…la chiamo Antica Sfera dei Mostri. Il fatto è che mio nonno la trovò davvero molto tempo fa, e non si apre. Probabilmente è vuota”. Queste frasi potrebbero però far intendere anche che a Poké Ball potrebbe aprirsi o attivarsi di fronte ad un determinato tipo di Pokémon catturabile unicamente attraverso quel dispositivo così strano e diverso dalle moderne sfere.

E voi avete qualche teoria su quale Pokémon potrebbe essere legato alla Poké Ball di Roy? Fatecelo sapere nei commenti. Per finire, vi lasciamo ad una figure dedicata a Rosso e ai suoi compagni, e ad un metodo per calcolare gli anni di Ash Ketchum.