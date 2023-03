Pokémon Horizons: The Series, svelato il titolo della nuova serie

Pokémon Horizons: The Series, è questo il titolo della nuova stagione dei Pocket Monsters, la celebre saga che presto vedrà il coinvolgimento di nuovi personaggi. In rete, a tal proposito, è già disponibile la trama del primo episodio. Ecco di cosa si tratta.

Il viaggio di Liko e Roy, i due nuovi protagonisti, è atteso a brevissimo, per l'esattezza al prossimo 14 aprile quando la nuova serie animata è prevista al debutto. Per l'occasione, inoltre, lo staff ha ideato una nuova Poké Ball che farà la sua comparsa proprio in questa inedita stagione. Le aspettative non possono che essere alle stelle visto che per la prima volta Ash non sarà il protagonista indiscusso della storia.

In ogni caso, per i curiosi, la trama dell'episodio 1 recita quanto segue: "Liko, una ragazza della regione di Paldea, ha frequentato l'Accademia Sekiei, un collegio nella regione di Kanto. Liko non vede l'ora di ricevere ilsuo primo Pokémon, Sprigatito, tuttavia non sembra dargli retta. Mentre Liko cerca disperatamente di creare un legame con Sprigatito, dall'altra parte delle misteriose persone appaiono in cerca del misterioso pendente di Liko."

