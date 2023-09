Pokemon Horizons: la trama del prossimo episodio anticipa il ritorno di Moltres!

Pokemon Horizons è arrivato al piano terra correndo con i suoi due nuovi protagonisti, Liko e Roy. Nonostante non abbia più Ash Ketchum e Pikachu al posto di guida, la serie lancia numerose sfide selvagge ai suoi eroi insieme ad alcuni mostri tascabili vecchi e nuovi.

Mentre i due allenatori continuano il loro viaggio, sembra che l'adattamento anime si stia preparando a presentare a Liko e Roy uno dei più grandi Pokemon leggendari esistenti nella serie, Moltres.

Liko e Roy sono ovviamente personaggi molto diversi da Ash Ketchum , poiché i due non mirano agli stessi sogni e sicuramente hanno i propri mostri tascabili da invocare in battaglia. La battaglia con il noto Pokemon Leggendario potrebbe essere davvero ardua.

Naturalmente, la coppia avrà bisogno di tutto l'aiuto possibile poiché la nefasta organizzazione conosciuta come gli Esploratori ha offerto sfide molto più grandi di quelle di Jessie, James e Meowth del Team Rocket.

Pokemon Horizons ha rilasciato una nuova descrizione per il suo ventitreesimo episodio. Con l'imminente puntata che allude ai due eroi e ai Rising Volt Tacklers che hanno problemi con Moltres, sembra che potrebbero avere un'opzione diversa al di fuori della battaglia per calmare la bestia selvaggia, "Anche se Liko, Roy e Friede non riescono a vincere in una battaglia contro Moltres, tornano nella miniera, avendo escogitato un piano per calmarlo. Qual è questo metodo..!?".

In Esplorazioni Pokemon , Goh è riuscito a fare ciò che molti pensavano fosse impossibile, catturando un Pokemon leggendario da aggiungere al suo roster. Anche se non porta con sé Suicune in una Pokeball, dimostra quanto Goh sia arrivato lontano in un tempo relativamente breve.

Pokemon Horizons ha in programma di raggiungere Netflix in futuro, introducendo i fan dei Pokemon in questo nuovo mondo coraggioso. Anche se a questo punto la data di uscita non è ancora stata rivelata, il servizio di streaming è all-in quando si tratta del mondo delle battaglie Pokemon. Netflix ha recentemente portato gli episodi finali di Ash sulla sua piattaforma e sicuramente resterà fedele al popolare franchise di anime per un po' di tempo.