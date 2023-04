Pokémon Horizons: nuovo video per celebrare l'inizio della serie

È finita definitivamente la carriera di Ash Ketchum nell'anime di Pokémon, con l'ultimo episodio con lui e Pikachu mandato in onda in Giappone a fine marzo 2023. Con aprile e la primavera ormai iniziata, è tempo di un nuovo viaggio lasciato nelle mani di un'altra generazione di allenatori nuovi di zecca presentati in Pokémon Horizons.

Pokémon Horizons ha debuttato il 14 aprile 2023 in Giappone, con un episodio speciale molto più lungo del solito. Infatti, sono stati mandati in onda insieme i primi due episodi, per una durata totale di ben un'ora di trasmissione. L'opening di Pokémon Horizons ha spalancato le porte verso questa nuova carriera per Liko e Roy, due ragazzini che si ritroveranno invischiati fin da subito in alcuni problemi.

I due giovani allenatori e i loro amici sono tornati, a quattro giorni dalla prima messa in onda in patria, in un nuovo video. Il promo pubblicitario di Pokémon Horizons presenta, a chi non l'ha visto ancora, i contenuti del primo lungo episodio della serie. Liko e Roy si incontrano, insieme ai loro pokémon, e partiranno per un viaggio che coinvolge anche il gruppo guidato da Friede e Capitan Pikachu. I Rising Volt Tacklers saranno un elemento fondante di questa serie, con la loro nave volante che accogli eanche Orla e il suo Metagross.

E le sorprese non finiscono perché, come si vede nel video di Pokémon Horizons 1 disponibile in alto, c'è anche il debutto di un pokémon leggendario unico. Quanto attendete questa nuova serie dedicata ai mostriciattoli tascabili? Il prossimo episodio di Pokémon Horizons sarà trasmesso il 21 aprile.