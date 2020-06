Pokémon: Il design di Nidoking è una citazione ad un mostro di Godzilla

Continuiamo a scoprire dei retroscena sulla storia dei Pokémon: dopo aver parlato della storia di Ash, questa volta gli autori hanno voluto rivelare qualche dettaglio su uno dei Pokémon più famosi della prima generazione.

Uno degli account Twitter dedicati al mondo protagonista dei videogiochi Nintendo ha condiviso un messaggio sulla celebre piattaforma social, rivelando ai suoi numerosi follower a cosa si sono ispirati i disegnatori di Game Freak per creare il famoso Pokémon Nidoking. Ecco il tweet che potete leggere in lingua originale in calce alla notizia: "Gli sviluppatori di Game Freak sono dei grandi fan di Godzilla e sembra che per Nidoking si siano ispirati al design di Baragon visto in Frankenstein Conquers the World. In questo film del 1965 si sarebbero dovuti scontrare Frankenstein contro Godzilla, ma durante la produzione Godzilla è stato sostituito con Baragon".

In un altro messaggio, l'account rivela che Baragon è apparso anche in film successivi, in cui è stato leggermente modificato il design del mostro rispetto al suo debutto nel 1965. Il tweet è stato particolarmente gradito dai fan dello show, ricevendo più di mille Mi Piace e quasi trecento commenti.

