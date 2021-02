Pokémon: inaugurata la nuova linea d'abbigliamento in collaborazione con Levi's

Nel 2021 il franchise Pokémon festeggia il suo venticinquesimo anniversario e per celebrare questo importantissimo traguardo saranno numerose le chicche lanciate per gli appassionati. In attesa di novità in ambito animato e videoludico, è stata lanciata una linea d'abbigliamento in collaborazione con Levi's.

Grazie a questa nuova collezione il lavoro delle cosplayer sarà di gran lunga facilitato. Infatti, la compagnia d'abbigliamento ha reso omaggio a Misty realizzando i suoi iconici abiti, ovvero i pantaloncini jeans a vita alta e il top giallo con le bretelle rosse. Come è possibile notare dalle immagini in calce all'articolo, sul top è presente un logo che ricorda uno Psyduck, uno dei mostriciattoli tascabili più importanti per l'allenatrice.

Questo vestito non è ovviamente l'unico nato dalla collaborazione. Il resto della collezione Pokémon x Levi's comprende t-shirt, giacche, jeans e borse a tema. I vestiti renderanno omaggio alle creature più iconiche, tra cui l'immancabile Pikachu, mascotte del brand. Se anche voi volete celebrare il 25° anniversario con stile non potete non acquistare uno degli abiti di questa esclusiva linea ufficiale, il cui lancio è fissato per il 15 febbraio. La cattura di un Leggendario ha dato vita a una polemica tra i fan di Pokémon. Tuttavia, questo evento potrebbe cambiare tutto in Pokémon Esplorazioni.