Pokemon incontra Godzilla in questa action figure: il prezzo è da capogiro

Da un lato abbiamo Pokemon, uno dei franchise di videogiochi e anime più longevi al mondo, con una miriade di mostri adorabili, dall'altro abbiamo Godzilla, un kaiju protagonista di una delle migliori pellicole cinematografiche moderne, ma non proprio carino come un pokemon! Sembrava che questi due mondi non potessero mai incontrarsi e invece...

Da parte di Hard Shell Studios, azienda specializzata in grafiche 3D e action figure, abbiamo ricevuto la notizia riguardante uno dei suoi ultimi progetti. Il team sta lavorando ad una statuina Burning Godzilla x Pikachu. Per il costo di 100 dollari, che corrispondono circa a 94 euro, questa figure farà diventare Godzilla adorabile nella sua versione a tema Pokemon.

La figure vede la mascotte Pikachu indossare un cosplay di Godzilla, mentre cammina sull'oceano. Per dare una dimostrazione delle sue enormi dimensioni, nella statuina il Pikazilla sta quasi per schiacciare un vulcano attivo. Al momento, la figure non è disponibile all'acquisto ma arriverà a tutti gli effetti nel marzo del 2024.

E voi, pensate di acquistarla? Alcuni collezionisti stanno già pensando dove poterla mettere in mostra! Fra le tante collaborazioni che il noto franchise ha ricevuto, Pokemon ha realizzato degli artwork dedicati ad Hatsune Miku, la idol virtuale più famosa al mondo. Recentemente la collaborazione Pokemon x Van Gogh Museum ha fatto eco in tutto il mondo, ma non è terminata a buon fine per colpa di diversi bagarini.