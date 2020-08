Pokémon incontra Spyro: una fanart trasforma Charizard nel draghetto viola

Riconosciuto da tutti come uno dei Pokémon più famosi, al fianco addirittura dell'iconico Pikachu, Charizard è riuscito a conquistare molti fan del franchise creato da Satoshi Tajiri nel 1996, anche se una buona parte degli appassionati è contraria al trattamento speciale che Game Freak riserva da anni nei confronti dello starter di fuoco.

Infatti anche nei videogiochi Pokémon Spada e Scudo Charizard ricopre un ruolo molto particolare, essendo il compagno preferito del campione della Lega di Galar, Dandel, e precedentemente all'uscita del primo DLC, l'Isola Solitaria dell'Armatura, era l'unico dei tre Pokémon iniziali di Kanto ad avere una forma Gigamax.

Giusto per aggiungere un nuovo design alla lunga lista di trasformazioni di Charizard un fan ha pensato ad un simpatico crossover con Spyro, uno dei draghi più famosi in ambito videoludico. Come potete vedere nel post riportato in calce alla notizia, l'utente @gloomyvisuals è stato in grado di unire perfettamente il design di Spyro a quello di Charizard, generando Spyrozard.

Apparendo per la prima volta con una combinazione di colori oro-viola, questa particolare forma di Charizard sicuramente saprà catturare l'attenzione di molti giocatori e appassionati sia dei mostriciattolo portatili, che del draghetto creato da Insomniac Games più di 20 anni fa.

