Pokémon: l'infermiera Joy e la poliziotta Jenny in un affascinante doppio cosplay

A maggio è cominciato l'anime Pokémon Esplorazioni Masters, ventiquattresima stagione di Pokémon e prosieguo del filone Esplorazioni che vede ancora una volta Ash e Go protagonisti. Il ragazzino continua quindi a viaggiare in compagnia del suo Pikachu, dandosi da fare per battere altri allenatori e capipalestra.

Ma Ash sta incontrando spesso altri personaggi storici di Pokémon. I cattivi del Team Rocket, ovvero il terzetto composto da Jessie, James e Meowth, c'è sempre; lo stesso vale per altre due figure stavolta alleate come l'infermiera Joy e la poliziotta Jenny. La prima, con i suoi capelli rosa e l'uniforme bianca, si fa sempre trovare pronta nei centri pokémon per curare tutti i feriti, la seconda invece, capelli e divisa blu, è pronta a cavalcare in sella alla sua moto per acciuffare i cattivi.

Da sempre interessi amorosi di Brock - come un po' tutte le ragazze apparse in Pokémon - si mostrano entrambe nella vita vera grazie allo splendido lavoro effettuato da Pugoffka Sama e Hibari Rin. Le due ragazze hanno presentato un doppio cosplay con l'infermiera Joy e la poliziotta Jenny, disponibile nella foto in basso. Entrambe pronte con la pokéball tra le mani, si danno da fare per il loro ruolo.

Anche CarmenPilar presentò la sua Jenny in un cosplay, pronta ad acciuffare i cattivi.