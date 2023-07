Quali sono i Pokemon più intelligenti? Nessun leggendario è al primo posto!

I Pokémon sono così tanti da potersi perdere e ce ne sono veramente di tutti i tipi: dai più carini ai più forti, da quelli con una difesa migliore a quelli con un attacco più potente. Ma quali sono i Pokemon più intelligenti? Sicuramente ci si aspetterebbe che quelli psico vincano a mani basse.

La nuova serie Pokemon Orizzonti debutterà in Italia su K2 e per la prima volta non ci saranno come protagonisti Ash con il suo amato Pikachu. Certo, anche questo Pokemon è dotato di una buona intelligenza e potrebbe essere messo in lista, dal momento che è capace di comprendere la lingua del proprio padrone e prendere decisioni da solo. Dopotutto, uno di loro è anche un detective!

Alcuni mostriciattoli sono in grado addirittura di sostituire gli umani per quanto riguarda le mansioni lavorative, come Pokemon che lavorano nel settore sanitario oppure altri pompieri, aviatori e così via.

Il Pokémon di tipo Lotta/Acciaio Lucario ha mostrato nella serie anime un'incredibile capacità di previsione. I suoi sensi superano quelli degli umani e può leggere le auree per prevedere le prossime mosse degli avversari.

Chansey riesce sempre ad essere presente nel momento del bisogno e, umano o Pokémon che sia, è pronto a soccorrere chiunque. Allo stesso modo, Lapras può comprendere il linguaggio umano ed è estremamente gentile. Viaggiano in branchi, come le orche, e mantengono una conoscenza collettiva attraverso il canto e la telepatia.

Entei fra i vari leggendari spicca per compassione e amore, arrivando addirittura a diventare la figura paterna di una bambina, Molly Hale in Pokémon 3: Il film. Uxie è per eccellenza il Pokemon della conoscenza, non a caso la forma della sua testa rimanda proprio ad un cervello, ma non è comunque il più intelligente, dato che Metagross con i suoi quattro cervelli si dice che abbia capacità di ragionamento e di deduzione a livello di super computer e non solo.

La coppia Mew e Mewtwo mostra saggezza, intelligenza e comprensione, al livello di molti umani se non addirittura più alto, dotata di grande logica ed empatia.

Il Pokémon di tipo psichico Alakazam è considerato da molti come il Pokémon più intelligente mai scoperto: con un quoziente intellettivo che può arrivare a 5.000, è capace di ricordare ogni momento della sua vita dal giorno della nascita e la sua testa cresce per ospitare il suo cervello sempre più grande nel corso della sua vita.