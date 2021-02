Pokémon: un interessante dietro le quinte ci mostra come viene doppiato Psyduck

L'episodio 57 di Pokémon Esplorazioni è ormai alle porte, e in attesa dell'uscita della puntata è stato mostrato un breve dietro le quinte con protagonista Yuriyan Retriever, il comico che presterà la propria voce all'iconico Pokémon papero in tutti gli episodi della nuova serie.

Nella puntata 57 il viaggio di Ash e Go sarà messo temporaneamente in pausa, e avremo modo di approfondire maggiormente il personaggio di Chrysa, assistente del Professor Cerasa. La ragazza passerà del tempo con Cloe, e insieme le due discuteranno di un suo vecchio amore, tornatole in mente grazie ad una foto.

Nell'episodio in questione farà il suo ritorno Psyduck, alla prima vera apparizione nella nuova serie escludendo lo Psyduck Shiny mostrato nell'episodio 14. Il Pokémon, tuttavia, non verrà doppiato dalla solita Rikako Aikawa, bensì da Yuriyan Retriever, e in calce potete dare un'occhiata ad uno breve spezzone in cui viene mostrata la sessione di doppiaggio di pochi giorni fa.

La performance del doppiatore può sembrare banale, ma in realtà sono richiesti grande talento e concentrazione per riuscire a rendere credibili mal di testa e raffreddore del Pokémon. Per vedere il risultato finale dovremo aspettare le clip disponibili a partire da venerdì 26 febbraio.

E voi cosa ne pensate? State seguendo Pokémon Esplorazioni? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui non aveste ancora le idee chiare, invece, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra anteprima di Pokémon Esplorazioni, in cui vi raccontiamo le nostre prime impressioni sull'anime.