Pokémon: IP Museum celebra l'addio di Ash e Pikachu in una figure da collezione

La chiusura di Pokémon: Esplorazioni e gli undici episodi di Aim to Be a Pokémon Master hanno segnato la fine del percorso di Ash Ketchum in qualità di protagonista, lasciando il testimone a Liko e Roy nella nuova stagione dell’anime. Per salutare quindi un’icona dell’animazione giapponese, IP Museum ha presentato una figure da collezione.

Tornando proprio alle origini della serie, alla prima storica stagione dell’anime uscita nel 1997, gli artisti di IP Museum hanno cercato di riprodurre con molta attenzione il design originale di Ash Ketchum, il bambino di dieci anni partito dal piccolo villaggio di Biancavilla al fianco di uno scontroso Pikachu, diventato poi il suo più caro e fedele compagno di avventure. I due sono stati rappresentati in maniera impeccabile, in una statua alta 60 centimetri, come potete vedere nelle immagini di presentazione disponibili in fondo alla pagina.

Ash scambia uno sguardo d’intesa con Pikachu, mentre si aggiusta il cappello diventato ormai un simbolo del franchise, e tiene stretta nella mano destra una Poké Ball. È stato presentato anche un busto intercambiabile dei due protagonisti, con tanto di base dove Ash viene raffigurato al fianco dei suoi innumerevoli Pokémon, catturati nel corso dei più di 1000 episodi dell’anime. In arrivo sul mercato tra il terzo e il quarto trimestre del 2023, la figure è già prenotabile al prezzo di 270 euro.

Fateci sapere cosa ne pensate con un commento qui sotto. In conclusione, ricordiamo che nei prossimi episodi di Pokémon: Horizons Liko e Roy arriveranno nella regione di Paldea, e vi lasciamo scoprire com’è l’interno di una Chic Ball.