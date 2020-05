Pokémon: l'italiana Giada Robin lancia un sensuale cosplay di Misty

Tra i tanti anime degli anni '90 e primi anni 2000 parecchio noti c'è indubbiamente Pokémon. I telespettatori italiani sono stati tantissimi, specie per le prime stagioni che videro Ash viaggiare attraverso le regioni di Kanto e Johto in compagnia di Misty e Brock. Il terzetto di protagonisti è ancora oggi imbattuto.

Misty è stata la prima ad allontanarsi dalla storia di Pokémon per occuparsi di quella palestra sempre bistrattata dalle tre sorelle maggiori. Per questo è ora la capopalestra di Celestopoli e dà sfogo in battaglia ai suoi pokémon d'acqua. Conosciuta come Kasumi in Giappone, è la protagonista di vecchia data che i fan vorrebbero rivedere in ogni serie dell'anime. Per ora ancora deve apparire in Pokémon: Esplorazioni ma, come sempre accaduto, sicuramente farà la sua comparsa in qualche episodio con Brock.

Ma in attesa di vederla sull'anime di Pokémon: Esplorazioni per ora in pausa, la bella italiana Giada Robin ha realizzato un cosplay proprio su Misty. Ovviamente la sua versione è molto più matura e sexy di quella vista nell'anime e potete osservarla in calce alla notizia. Nella foto del tweet si può vedere Misty col classico costume, accompagnata da Togepi ormai diventato un Togekiss, e una pokeball. Vi ha colpito questo cosplay di Misty? Tra pochi mesi, l'anime di Pokémon: Esplorazioni arriverà su Netflix.