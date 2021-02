Pokémon: James del Team Rocket prende vita con un cosplay di Abyss

L'anime di Pokémon va da anni in onda in ogni parte del mondo. Rinnovandosi di generazione in generazione con nuovi personaggi, nuovi luoghi e nuovi mostriciattoli catturabili, ci sono tuttavia alcune cose che rimangono sempre le stesse. La prima è l'accoppiata Ash-Pikachu che non perde colpi dalla prima generazione, l'altra è il Team Rocket.

Infatti il team di ladri ha una base solida formata sul trio composto da James, Jessie e Meowth. Ormai sono tre personaggi iconici di Pokémon e impossibili da mettere da parte, anche se talvolta sono stati vicini all'abbandono delle loro carriere criminali. Ancora oggi però possiamo assistere alle loro disavventure in Pokémon: Esplorazioni.

E dopo aver visto diversi cosplay di Jessie, stavolta è il turno di James. L'uomo del gruppo con i capelli blu viene rappresentato dal cosplayer coreano Abyss, che regala ai fan di Pokémon ben due foto col personaggio. Mentre indossa la classica divisa bianca con la R rossa del Team Rocket, questo cosplay di James si presenta sia in modalità da battaglia con la pokéball pronta tra le mani sia in modalità seduzione con la rosa blu nella mano.

Le due foto con questo fedelissimo cosplay di James del Team Rocket sono diventate virali su Instagram, cosa ve ne sembra?