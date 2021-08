Pokémon: Jessie è la leader del Team Rocket nel realistico cosplay di meowri

Non esiste serie dei Pokémon che si rispetti senza la consueta presenza del Team Rocket. Jessie, James e Meowth sono infatti entrati a far parte dell'immaginario comune del franchise e, insieme ad Ash Ketchum, sono diventati elementi cardine di quasi tutte le varie stagioni dell'anime.

Ci sono ancora tante curiosità ancora da scoperchiare del mondo dei Pokémon, basti pensare che solo recentemente il designer della serie ha svelato le vere origini di Pikachu. Ad ogni modo, ciò che non cambia mai sono il Team Rocket e i loro vani tentativi di mettere le mani sul mostriciattolo giallo di Ash. A tal proposito, la serie animata attualmente in onda dei Pocket Monsters ha dedicato qualche piacevole novità anche per l'iconico trio, in particolare per James che ha catturato un nuovo Pokémon.

A rendere omaggio a Jessie, invece, ci ha pensato la talentuosa content creator jennalynnmeowri, artista a tutto tondo che tra Only Fans, Twitch, Instagram e tutti i vari social network vanta quasi 2 milioni di seguaci. Recentemente ha dedicato un realistico cosplay proprio a Jessie, lo stesso che potete ammirare in fondo alla pagina. La sua interpretazione, merito anche di un'enorme popolarità, ha fatto il giro del web ed è stata apprezzata da migliaia di fan.

E voi, invece, cosa ne pensate del cosplay di meowri, vi piace?