Pokémon: Jessie è pronta a combattere nel cosplay di Zoevolf

L'infanzia di Jessie non è stata semplice. Il passato della ragazza, costellato di fallimenti, l'ha poi portata a diventare membro del Team Rocket e uno degli avversari di Ash Ketchum nell'anime di Pokémon. Ormai sempre presente a ogni stagione, gli spettatori conoscono bene il suo modo di fare e il suo carattere.

Anche in Pokémon Esplorazioni è tornato il Team Rocket con i soliti momenti di alti e bassi, e con esso il trio di cui fa parte Jessie. Rinnovatasi anch'ella graficamente così come tutti gli altri personaggi dell'anime, continua a portare la lunga coda fucsia che l'ha resa iconica. In qualche frangete nella serie è stata vista però con i capelli sciolti, aspetto rarissimo ma che ha spopolato in rete.

Approfittando anche della maggior semplicità nella realizzazione, tante cosplayer stanno proponendo foto di Jessie con i capelli sciolti invece che raccolti nella lunghissima coda. Zoe Volf ha deciso di dedicarsi proprio a questa versione, presentando ai fan il suo cosplay di Jessie con i capelli lunghi ma per il resto identica a quella di sempre, con occhi brillanti e l'uniforme del Team Rocket bianca e nera con la R rossa che spicca sul petto.

