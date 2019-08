Pokemon: Jessie del Team Rocket prende vita in uno dei cosplay più affascinanti del 2019

Durante l'Anime Expo abbiamo assistito ad alcuni tra i più incredibili cosplay degli ultimi anni, come quello di Pichu pubblicato dalla bellissima kawaii_queentstun. Nessuno però, sembra aver raggiunto il livello dell'affascinante cosplay mostrato recentemente da Sosenka, giovane modella americana seguita su Instagram da più di 200.000 persone.

La foto, pubblicata sul profilo social durante l'evento di Los Angeles, è valso alla giovane ragazza la bellezza di sessantamila mi piace, raggiunti con appena due foto ritraenti il suo costume da Jessie, composto da guanti in lattice neri, parrucca rossa e top/gonna bianchi in vero stile Team Rocket.

Sosenka, conosciuta su Instagram come @itlookslikekilled, è una modella americana famosa principalmente per i suoi cosplay dedicati a Dragon Ball, My Hero Academia e ad alcuni film Disney. Recentemente il suo successo le ha consentito di aprire un patreon, dove condivide alcuni video inediti di make up e body painting.

Nella seconda foto, reperibile in basso, potete anche osservare il costume intero, con tanto di stivali neri tipici della storica nemica di Ash & Co.



E voi cosa ne pensate? Vi piace il lavoro svolto dalla modella? Fatecelo sapere nei commenti! Un altro costume che negli ultimi mesi ha spopolato in rete è senza dubbio quello mostrato da @honeiirabbit, ritraente Midoriya di My Hero Academia in versione femminile. Non perdete dunque l'occasione per dare un'occhiata a entrambi!