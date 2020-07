Pokémon: Jessie del Team Rocket diventa sexy col cosplay di Nikole

Il Team Rocket è uno dei cattivi classici di Pokémon. Fin dalle prime avventure di Ash, un gruppetto di questa enorme organizzazione criminale è diventato l'antagonista per eccellenza della saga. Il trio storico è formato da Jessie, James e il pokémon parlante Meowth e ormai li abbiamo visti commettere tante nefandezze, alcune comiche altre no.

Jessie è la ragazza del gruppo e sicuramente in tanti si sono chiesti come sarebbe nel mondo reale. L'ostacolo principale sarebbe sicuramente nei capelli, ma ciò non ha di certo scoraggiato alcune modelle come visto nel cosplay di Jessie di Sosenka. Ma di recente c'è anche qualcun altro che ha deciso di dedicarsi al mondo Pokémon: Cosplaywithnikole ha caricato su Instagram il suo travestimento.

Con i vestiti bianchi classici del Team Rocket, Jessie si mostra con i capelli lisci e non con la lunghissima coda che la contraddistingue. Tolto questo particolare, e forse anche un po' di trucco di troppo, il resto del costume è particolarmente fedele ai canoni dell'anime di Pokémon.

Dopo tante serie animate di Pokémon, il gruppetto di criminali continua a tornare con i suoi piani malvagi anche in Pokémon Esplorazioni, l'anime cominciato a novembre 2019.