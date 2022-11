Pokemon Journeys: l'avversario più potente che Ash abbia mai affrontato

In Pokemon Journeys, dopo aver sconfitto Camilla, campionessa di Sinnoh, Ash è arrivato al faccia a faccia finale. Il titolo di Pokemon Journeys 1221 è già stato annunciato ma cosa avverrà nell'episodio finale è tutto da scoprire.

Pokemon Journeys vede al momento l'atto finale del campionato. Nell'ultimo episodio uscito, Ash Ketchum è stato pesantemente colto di sorpresa una volta essere venuto a conoscenza della strategia segreta di Leon, il più potente allenatore Pokemon al mondo.

Dopo essersi emozionati a lungo insieme ad Ash, vedendolo farsi strada tra i ranghi del Torneo Mondiale per l'Incoronazione, i fan scalpitano dalla curiosità di sapere se il loro eroe diverrà il nuovo campione del mondo. Ma è molto più facile a dirsi che a farsi poiché la battaglia contro Leon ha dimostrato di essere la sua battaglia più faticosa di tutto il franchise.

Leon utilizza strategie imprevedibili e i suoi Pokemon sono altamente addestrati. Nell'ultimo appuntamento con Pokemon Journeys vediamo che Ash pensa di star colmando il divario tra loro due ma, sorprendentemente, Leon ha rivelato che l'andamento della partita sta seguendo le sue previsioni. I pokemon rimanenti di Ash sono, infatti, seppur in superiorità numerica, già molto stanchi.

Che ne pensi della strategia di Leon contro il nostro amico da Biancavilla? Riuscirà Ash dopo venticinque anni di avventure a diventare il campione del mondo?

L'ultimo episodio di Journeys non è l'unico motivo di attesa per i fan del franchise. Le nuove incarnazioni videoludiche, stanno per arrivare! Ne abbiamo parlato nella nostra anteprima di Pokemon Scarlatto e Violetto.