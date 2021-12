Pokémon: Joy e Jenny sarebbero dei Pokémon? La curiosa teoria di un fan

L'universo Pokémon fa discutere ancora oggi molti appassionati riguardo numerosi aspetti mai specificati o approfonditi che risultano inconsistenti col mondo presentato nei giochi, nell'anime e nei film. Ed è qui che le teorie più stravaganti entrano in azione, cercando di collegare punti e donare un senso ad elementi a volte superficiali.

Dalla carne che mangiano gli umani, presumibilmente di Pokémon, fino all'idea che Ho-Oh nel primo episodio dell'anime abbia donato l'eterna giovinezza ad Ash, i Pokéfan si sono sbizzarriti proponendo teorie a volte estremamente contorte. In questo insieme rientra anche l'analisi proposta da Bkwordguy su Reddit, con la quale si giustificherebbe la presenza di moltissime infermiere Joy e agenti Jenny, tutte identiche tra loro.

L'ipotesi avanzata è che Joy e Jenny siano in realtà dei Pokémon, e che quindi condividano i tratti somatici tipici con le altre creature appartenenti alla loro specie. Escludendo quindi il motivo di semplice pigrizia di investire tempo e lavoro nel creare sempre nuovi personaggi, il fan ha cercato di giustificare quanto ipotizzato con diversi elementi a favore.

Il primo è che diverse specie Pokémon, come Lucario e Machoke, presentano delle forme simili a quelle degli umani, e questo giustifica l'aspetto di Joy e Jenny. Il secondo riguarda la possibilità di comunicare proprio con il mondo umano, attraverso l'uso del loro linguaggio. Per quanto questo possa apparire strano, nella serie animata e nei film ci sono stati esempi di Pokémon capaci di apprendere e parlare la lingua degli umani, basti pensare a Meowth del Team Rocket, che specifica di aver iniziato a parlare e camminare come Jesse e James per far colpo su una Meowth femmina, e anche a Darkrai e Arceus nelle rispettive pellicole.

Molti potrebbero controbattere che in determinati episodi veniamo a sapere che alcune infermiere Joy e agenti Jenny hanno delle famiglie. Qui subentrano le storie popolari contenuti nei videogiochi Pokémon Diamante, Perla e Platino, nello specifico la terza, la cui versione giapponese specifica che un tempo gli umani e i Pokémon erano talmente vicini come specie da unirsi in matrimonio, e quindi possibilmente generare delle famiglie.

Ultimo punto a favore della teoria riguarda l'assenza di Joy o Jenny anziane, nel corso della serie infatti vengono mostrate sempre con lo stesso aspetto, come avviene appunto per i Pokémon. Cosa ne pensate di questa teoria? Fatecelo sapere come di consueto nella sezione riservata ai commenti.

