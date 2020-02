Pokémon - La Grande Avventura: J-POP sta per pubblicare i nuovi volumi

Il franchise dei Pokémon è noto per i suoi videogiochi, i cui ultimi arrivati sono stati Pokémon Spada e Scudo, e per l'anime con protagonista Ash Ketchum che va in onda ormai da anni sia in Giappone che all'estero. Ma all'appello non bisogna dimenticare il comparto manga con Pokémon Adventures, conosciuto anche come Pokémon - La Grande Avventura.

Pokémon – La Grande Avventura è una riproduzione molto più fedele dei videogiochi, basandosi sui protagonisti dei prodotti Nintendo e con avventure mai viste nella versione animata. Il manga è in corso in Italia pubblicato dalla casa editrice J-POP che, nel nuovo Direct pubblicato pochi giorni fa, ha messo al corrente i fan dell'arrivo del nuovo cofanetto dedicato a Pokémon – La Grande Avventura.

Ad aprile 2020 sarà pubblicato il sesto cofanetto di Pokémon – La Grande Avventura che conterrà i volumi 18 e 19 del manga. Gli archi narrativi presenti saranno quello di Pokémon Platino, che giungerà a conclusione proprio in questi volumi, e quello di Pokémon HeartGold & SoulSilver.

Pokémon – La Grande Avventura è scritto da Hidenori Kusaka mentre ai disegni è incaricato Satoshi Yamamoto. L'opera è suddivisa in vari archi narrativi che ricalcano quello dei videogiochi. In Giappone, il manga è arrivato alla pubblicazione dell'arco di Pokémon Spada e Scudo, lo stesso arco narrativo che sta andando in onda nell'anime di Pokémon.