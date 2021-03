Pokémon: ladro scala un palazzo per rubare le carte collezionabili

Non è ormai più un mistero che i giochi di carte collezionabili, come quello dedicato ai Pokémon, siano parte di un vero e proprio mercato che muove migliaia di soldi. Ecco come un malintenzionato, sprezzante del pericolo, è riuscito ad appropriarsi di alcune costose carte.

Il furto è avvenuto nell'area di Ikebukuro a Tokyo il giorno 23 Marzo alle 5 del mattino. Kensuke Nakanishi, 28 anni, ha raggiunto il tetto di un edifico all'interno del quale si trova un negozio di carte collezionabili e, dopo aver legato una corda al parapetto ed a sé stesso, si è calato per 5 metri lungo l'esterno dell'edificio raggiungendo il sesto piano. Successivamente l'uomo ha rotto il vetro e si è introdotto all'interno del punto vendita appropriandosi di 260 mila yen, ovvero circa 2000 euro, ed approssimativamente di 80 carte rare appartenenti ai brand Pokémon e Yu-Gi-Oh!, le quali hanno un valore totale che si aggira attorno al milione di yen, ossia oltre i 7000 euro.

Fortunatamente la polizia ha individuato il ladro grazie alle telecamere di sicurezza che lo hanno ripreso mentre scalava l'esterno del palazzo. Una settimana più tardi, il giorno 29 Marzo, Nakanishi è quindi stato arrestato. Alle domande degli agenti riguardanti la metodologia altamente rischiosa con cui è stato effettuato il furto egli ha risposto di non avere paura delle altezze poiché quando frequentava il liceo era membro di un club di arrampicata.

