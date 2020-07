Pokémon: Lapras e MewTwo diventano protagonisti di due incredibili statue

La serie di Pokémon che ci accompagna ormai da 24 anni tramite i videogiochi principali, l'anime e tutto il merchandise dedicato, e con un annuncio fatto di recente i veri appassionati potranno portarsi a casa delle statue molto particolari.

Di Pokémon leggendari o "rari" conosciuti nelle prime, storiche, regioni di Kanto e Johto, ne abbiamo incontrati molti nelle avventure di Ash Ketchum e dei suoi compagni, ma tra i più iconici rientrano sicuramente il simpatico Mew e Mewtwo, il Pokémon artificiale, creato geneticamente da alcuni scienziati sotto ordini di Giovanni, capo del Team Rocket.

È stato l'utente @MundoKame a condividere il post che trovate in fondo alla pagina, dove vengono presentate due statue dedicate principalmente a Mewtwo e Lapras, circondati da Igglybuff, Clefairy, Jigglypuff e Slowpoke per quanto riguarda i mostriciattoli di tipo psico, e Squirtle, Vaporeon, Marill e Wooper per quelli di tipo acqua.

Le statue, alte circa 15 centimetri, fanno parte della linea di prodotti Candy Series dello ZN Studio, sono già pre ordinabili ad un prezzo che si aggira attorno ai 100 euro, e saranno entrambe disponibili a partire da ottobre 2020.

Ricordiamo che di recente Rapidash e Cubone si sono uniti in un artwork, e che Espeon ha ottenuto una figure esclusiva.