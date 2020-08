Pokémon: il legame tra umani e mostriciattoli in una serie di illustrazioni mozzafiato

Molte volte si tende a sottovalutare il franchise dei Pokémon a causa di temi che spesso possono risultare assai banali o poco concreti per un pubblico più maturo, eppure tra le variegate caratteristiche che contraddistinguono l'intero immaginario c'è ne una particolarmente affascinante: ovvero il legame tra essere umano e le creaturine.

Essere un allenatore di Pokémon è di certo un ruolo arduo, lo stesso Ash né è consapevole nella sfida che si appresta ad affrontare contro Bea. Nonostante ciò, lo splendido immaginario del franchise brulica di centinaia di mostriciattoli tutti diversi tra loro che vivono in sinergia all'interno dei loro habitat naturali o insieme a dei partner umani. Durante le varie serie televisive incentrate sui Pocket Monsters, l'avventura di Ash lo ha portato in giro per il mondo ad osservare come le persone e le bizzarre creature si aiutano a vicenda nella vita quotidiana.

Il legame tra le due forme di vita è stato protagonista di una serie di illustrazioni di mcgmark, un noto artista della Nuova Zelanda che ha immaginato alcuni degli starter del franchise in diversi habitati naturali, ottenendo un risultato a dir poco mozzafiato. Ad ogni modo, potete dare un'occhiata alle incredibili rappresentazioni artistiche tra gli allegati in calce alla notizia.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi, infine, che Pokémon Esplorazioni debutterà il prossimo 29 agosto su K2 a partire dalle ore 9 per essere poi ripetuti il giorno seguente alle ore 7.