Pokémon: il leggendario Ho-Oh prende vita grazie a questo esilarante cosplay

Il 2021 rappresenta un importante traguardo per il franchise Pokémon, nato esattamente 25 anni fa dalla mente di Satoshi Tajiri. Il brand è ad oggi uno dei più famosi e remunerativi, e mentre gli appassionati aspettano importanti annunci per il Pokémon Day, un ormai famoso cosplayer ha deciso di vestire i panni del leggendario Ho-Oh.

Tra i quasi 1000 mostriciattoli portatili introdotti nel corso degli anni attraverso la pubblicazione dei videogiochi e delle pellicole dedicate, emergono i Pokémon che vengono considerati leggendari, perché provenienti da un'epoca diversa rispetto all'avventura dei protagonisti, che sono intervenuti più o meno direttamente nei momenti cruciali della storia passata del mondo, influenzando moltissimi popoli e regioni.

Per omaggiare uno dei simboli della seconda generazione, l'utente @lowcostcosplayth ha deciso di creare con il suo solito ingegno una simpatica versione del Pokémon Arcobaleno, membro del Duo Torre, e simbolo di Pokémon Oro, ovvero Ho-Oh. Utilizzando una calza per ricreare il muso, e diverse fette d'anguria come ali, il cosplayer è stato capace di ottenere un discreto risultato, come potete vedere dal post riportato in fondo alla pagina.

Ricordiamo che un fan ha ricreato la prima ambientazione dei giochi per il suo criceto, e vi lasciamo ad una delle carte più preziose del mondo, il Presidente Ishihara.