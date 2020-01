Il Pokémon Leggendario Mewtwo si trasforma in un Saiyan in una geniale illustrazione

Tra i franchise più immortali e ricchi nel settore dell'animazione, sicuramente Pokémon detiene lo scettro come brand più florido dell'intera industria. Grazie a un merchandising inarrestabile, in grado di realizzare Poke-Ball in diamanti, la serie è tuttora uno dei capisaldi della cultura nipponica.

Non è un caso, dunque, se l'anime dei Pokémon si rinnova ad ogni uscita, rivelando le potenzialità di un franchise che continua a stupire ancora oggi con la stessa intensità. La nuova stagione, infatti, sta riscuotendo un discreto successo nelle community dedicate, non solo grazie alla collaborazione del nuovo duo di protagonisti, Ash e Go, ma anche per merito di nostalgici easter-egg.

A riprova dello straordinario successo della saga, un fan, un certo koteri.ink, ha provato a immaginario il leggendario Pokémon Mewtwo con indosso l'iconica tuta Saiyan di Dragon Ball Z. Il risultato in questione, che potete ammirare nell'immagine allegata in calce alla notizia, ritrae il potentissimo Pokémon nelle vesti di un alieno personaggio dell'immaginario di Akira Toriyama, decisamente somigliante alla varietà di scagnozzi dell'esercito imponente di Freezer.

Ad ogni modo, l'illustrazione ha trovato un ottimo riscontro tra i fan, che hanno apprezzato il risultato finale e la geniale idea dell'artista. E voi, invece, cosa ne pensate di Mewtwo nelle vesti di un temibile Saiyan? Diteci la vostra opinione, come sempre, con un commento nell'apposito spazio qua sotto.