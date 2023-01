Pokémon: il primo leggendario di Paldea debutta nell'anime

Nel corso dell’ultimo viaggio di Ash Ketchum prima del suo addio definitivo dall’anime di Pokémon gli autori hanno deciso di continuare ad inserire brevi, e simpatici, corti dedicati allo storico Team Rocket. La loro ultima ricerca li ha condotti di fronte ad un grande Pokémon leggendario, proveniente proprio dalla nuova regione di Paldea.

Pokémon: Aim to Be a Pokémon Master ha dato infatti inizio all’avventura finale di Ash e Pikachu, riportando nella storia diversi personaggi conosciuti in passato e storici compagni dei due protagonisti. Sebbene queste ultime tappe siano un vero e proprio omaggio ai 25 anni trascorsi al fianco di Ash Ketchum, i corti dedicati a Jessie, James, Meowth e Wobbufett hanno portato anche al debutto di un Pokémon esclusivo degli ultimi titoli del franchise.

Dopo la rapida introduzione di Sprigatito, starter di tipo erba della regione di Paldea, stavolta è toccato ad uno dei leggendari introdotti proprio nella nona generazione di mostriciattoli portatili. Come potete vedere dal video riportato nel post in calce, condiviso da @AnipokeFandom, proprio mentre continuavano la loro avventura, il Team Rocket individua di fronte a loro Koraidon, il leggendario proveniente dal passato di Paldea, che non esita ad attaccarli e allontanarli nel loro tipico stile.

In conclusione, ricordiamo che Ash ha da poco ritrovato Misty, la sua storica compagna di avventure nelle prime stagioni dell'anime, e vi lasciamo scoprire quali sono i Pokémon più forti di Ash Ketchum e la sua squadra perfetta.