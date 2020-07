Pokémon e LEGO: un fan mostra le sue spettacolari realizzazioni con i mostri dell'anime

Il brand di Pokémon è ormai in ogni dove e continua ad ampliarsi con videogiochi che vengono pubblicati ogni triennio circa. Oltre le varie versioni principali che presentano nuove creature e nuove regioni, il brand prova a calcare altri territori come sta succedendo con il MOBA Pokémon Unite da poco rivelato.

E mentre in parallelo nelle televisioni nipponiche e nei vari servizi di streaming sparsi per il mondo va in onda Pokémon: Esplorazioni, i fan continuano a manifestare il proprio amore verso il franchise. Con una fanbase così ampia che ormai è composta da persone di ogni fascia d'età, a causa dell'età del brand, le rivisitazioni e creazioni degli appassionati sono sempre più variegate.

Quella che vi mostriamo oggi unisce i Pokémon ai LEGO, il famoso gioco di mattoncini che permette costruzioni di ogni tipo. Il fan DDAve ha deciso di presentare nel subReddit dedicato ai LEGO la sua ultima creazione che, per l'appunto, si ispira al mondo di Pokémon. Nella stanza inquadrata nella foto in basso vediamo ben sei creature costruite con i mattoncini: in primo piano ci sono, da sinistra a destra, Togepi, Charmander, Pikachu e Eevee. Alle loro spalle invece si possono notare il violaceo Ditto e il grigio Geodude.

Rispecchiando il più possibile i colori originali, il fan ha anche cercato di ricrearli a grandezza naturale. Con sei componenti, il fan potrebbe aver messo su la sua squadra di Pokémon per agguantare la Lega Pokémon dei LEGO.