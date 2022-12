Pokémon: la linea evolutiva di Arcanine nella fiammeggiante statua di Egg Studio

Nella prima generazione di Pokémon Arcanine ricopre un ruolo speciale per via della sua descrizione presente nel Pokédex, poi corretta, dove viene descritto come un Pokémon leggendario, e per via delle sue statistiche molto alte. Per omaggiare uno dei mostriciattoli più amati nei primi anni della serie ecco un’incandescente statua da collezione.

Liberamente ispirati agli Shisa, statue di cani giapponesi, o agli Shishi statue guardiane situate in Cina che raffigurano leoni o tigri, Growlithe e Arcanine vengono considerati creature amichevoli, per questo nell’anime appaiono spesso come cani poliziotto. Tuttavia, l’origine di questi Pokémon, e in particolare dell’ultimo stadio evolutivo, si può ricondurre anche al cane mangiatore di fuoco della mitologia coreana, chiamato Haetae, percepito come simbolo di giustizia, nome dell’abilità speciale del Pokémon.

Per ricordarli gli artisti di Egg Studio hanno realizzato la statua che potete vedere nelle immagini in fondo alla pagina. Costruita su una base circolare, dove spicca il titolo della serie, la figure, alta 28 centimetri, ritrae due Growlithe e un Arcanine, avvolti dalle fiamme. In arrivo nel corso del secondo trimestre del 2023, la statua sarà venduta al prezzo di 240 euro.

Per finire vi lasciamo ad un'altra statua di Egg Studio dedicata alla prima avventura di Ash Ketchum, e alla sinossi dell'episodio 136 di Pokémon: Esplorazioni, che segnerà l'inizio di un nuovo viaggio per i due protagonisti.