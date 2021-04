Pokémon: la linea evolutiva di Gengar si mostra in una magnifica statua

Molti dei Pokémon di prima generazione, apparsi nei videogiochi Pokémon Rosso e Blu sviluppati da Game Freak e pubblicati nel 1996 per lo storico Game Boy di Nintendo, rimangono ancora oggi nella mente dei milioni di appassionati al franchise, e nelle classifiche tra i primi posti, oltre agli onnipresenti Charizard e Pikachu, appare spesso Gengar.

Presentato come Pokémon Ombra stando alle voci del Pokédex, Gengar è un mostriciattolo di tipo spettro-veleno, e lo stadio finale della linea evolutiva di Gastly e Haunter, che hanno contribuito a rendere l'ambientazione di Lavandonia ancora più inquietante, sia nei videogiochi che nell'anime. Nel corso degli anni Gengar ha ottenuto sia una forma Mega che una forma Gigamax, segno che anche gli sviluppatori, e il direttore responsabile dei videogiochi, Junichi Masuda, sono in qualche modo legati ad esso.

Per omaggiare un Pokémon così rilevante nell'immenso mondo nato dalla mente di Satoshi Tajiri, MFC Studio ha deciso di realizzare la splendida figure dedicata all'intera linea evolutiva di Gengar, che potete vedere nel post riportato in calce. Alta 26 centimetri, la statua in questione sarà disponibile nel corso di quest'anno, ed è già possibile preordinarla ad un prezzo di 280 euro.

