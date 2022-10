Pokémon: la linea evolutiva si Salamence nella statua di Fantasy Studio

La terza generazione di Pokémon, introdotta nei videogiochi Pokémon Rubino, Zaffiro e Smeraldo e con la stagione Pokémon Advanced, ha consolidato nuove idee nel franchise, come le diverse abilità che i Pokémon possono avere, e ha ovviamente portato decine di nuovi mostriciattoli da scoprire e studiare sia per Ash che per i videogiocatori.

Tralasciando il trio di leggendari composto da Groudon, Kyogre e Rayquaza, ispirati a Behemoth, Leviatano e Ziz della mitologia ebraica, tra i Pokémon più potenti che abitano la regione di Hoenn si trova Salamence, pseudo-leggendario di tipo drago-volante. Usato dal Superquattro Drake, Salamence, anche grazie alla sua abilità prepotenza, ha messo in difficoltà molti giocatori nel corso degli anni. Per omaggiarlo gli artisti di Fantasy Studio hanno realizzato la splendida statua che potete vedere in fondo alla pagina.

Ripercorrendo tutte le fasi evolutive della specie, dal piccolo Bagon, passando per Shellgon, e arrivando sino alla Megaevoluzione introdotta nella sesta generazione, il prodotto appare molto dettagliato, anche per quanto riguarda la rappresentazione delle mosse Dragospiro e Dragobolide. La figure arriverà sul mercato nel secondo trimestre del 2023, e sarà venduta al prezzo di 290 euro. Per finire ricordiamo che Ash è a un passo dal diventare Campione della World Coronation Series in Pokémon Esplorazioni, e vi lasciamo al nuovo singolo di Ed Sheeran, Celestial, realizzato in collaborazione con Pokémon.