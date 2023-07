Pokémon: la nuova linea di peluche in compagnia di Dratini

I Pokémon hanno dimostrato di essere una forza trainante nel mondo dell'intrattenimento, coinvolgendo diverse generazioni di fan. La storia di Pokémon ha regalato ai fan una vasta gamma di mostri tascabili grazie agli adattamenti anime, i videogiochi e il merchandising della serie.

In Giappone, il franchise è diventato così popolare che il paese ha creato una serie di Pokémon Center per la vendita di merce esclusiva. Recentemente, gli stabilimenti sono stati presi d'assalto dai fan alla ricerca di esclusive del Pokémon Card Game, ma c'è una nuova linea di peluche che attira l'attenzione degli appassionati: quella con Dratini, Furret ed Eelektrik.

Dratini è stato introdotto per la prima volta nella prima generazione della serie Pokémon. Sebbene il tenero mostro tascabile parrebbe non essere la creatura più potente della prima generazione, le sue evoluzioni gli permettono di acquisire una certa forza, prima con Dragonair e poi col potentissimo Dragonite. Quest’ultimo in particolare ricopre un ruolo fondamentale nel percorso del famosissimo protagonista della serie Ash Ketchum verso la sua incoronazione di campione del mondo.

I tre peluche possono attualmente essere preordinati per arricchire la tua collezione. La popolarità del franchise Pokémon continua a crescere, come dimostra l'ampia gamma di merchandise rilasciata. Sembra chiaro che la passione per i "pocket monsters" non si fermerà presto e che i fan possono aspettarsi sempre più nuovi prodotti per soddisfare la loro sete di Pokémon.

Nonostante l'uscita di scena di Ash e del suo fedele Pikachu, la nuova serie anime Pokémon: Horizons continua a intrattenere gli spettatori con le avventure dei nuovi protagonisti Liko e Roy. Il lancio di questa serie è stato talmente importante per il franchise che i Pokémon della regione di Paldea hanno invaso Shibuya nella campagna di marketing attuata da Pokémon Company nei giorni precedenti all’uscita di Pokémon:Horizons.

L'universo Pokémon si espande costantemente offrendo nuovi mondi, personaggi e mostriciattoli da scoprire. Che tu sia un fan di lunga data o un nuovo arrivato, nel mondo dei Pokémon c'è sempre qualcosa di nuovo per il quale sorprendersi.