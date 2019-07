E se il Pokemon Machamp venisse fuso con... Johnny Bravo?

In vita ormai da parecchi anni, il franchise dei Pokémon ha conquistato tantissime generazioni di fan che ormai da anni anelano a diventare allenatori del mondo con i mostriciattoli tascabili. Pertanto intorno alla serie si sono radunati tanti artisti che hanno condiviso le loro fan art normali e particolari, come questo tatuaggio di Charmander.

Un fan ha deciso di lanciarsi un po' oltre, andando a pescare un altro brand di enorme successo negli Stati Uniti d'America: Johnny Bravo. Il protagonista biondo e palestrato diventa così vittima di una fusione con il pokémon Machamp. Il post di Cannedspinach che potete vedere in calce ha fatto il giro su internet, ricevendo in pochissimi giorni tantissimi apprezzamenti su Reddit.

Nell'illustrazione in bianco e nero dell'utente, vediamo per l'appunto Johnny Bravo con ben quattro braccia e a torso nudo, con tanti richiami al pokémon di tipo lotta come le mutande e i piedi, oltre i caratteristici quattro arti superiori. Non si sa quali possano essere i tipi assegnati a questo nuovo strano pokémon, ma sicuramente avrà una debolezza verso quelli di sesso femminile. Vi piace questa nuova illustrazione a tema Pokémon?

Intanto la storia di Ash Ketchum sta proseguendo nella serie Pokémon Sun and Moon dove il ragazzo sta partecipando alla Lega Pokemon di Alola. Considerato l'annuncio della nuova serie di videogiochi, è possibile che l'anime ambientato nell'arcipelago simile alle Hawaii stia per giungere al termine e che Ash a breve si trasferirà nella regione di Galar per conoscere i nuovi amici di Pokemon Spada e Scudo.