Pokémon, il manga arriva nelle edicole italiane!

Arriva in Italia una chicca unica per gli amanti del collezionismo e per i fan dei mostriciattoli tascabili: l'intera collana di Pokémon: La Grande Avventura, anche conosciuto con il titolo di Pokémon Adventures, arriva nelle edicole del Belpaese in un formato speciale imperdibile. Ecco tutti i dettagli!

Si tratta di una collaborazione fra La Gazzetta dello Sport, il Corriere della sera e l’editore di tutti i manga di Pokémon, JPOP, che prevede l'uscita settimanale di un nuovo volume della serie, per un totale di 55 volumetti. Il costo totale della collezione, come si può leggere su Gazzetta Store, è di 274,45 euro, per un prezzo di 4,99 euro per ogni uscita in edicola.

La prima uscita di Pokémon La Grande Avventura in edicola è prevista per giovedì 12 gennaio. Per festeggiare quest'iconica collaborazione, il primissimo volume della collezione sarà accompagnato da una card speciale e un poster in omaggio.

La collezione comincerà con l'Arco di Rosso, Blu e Verde ispirato ai giochi Pokémon Rosso e Blu, che si estende per i primi due volumi della serie. I tre allenatori viaggeranno per Kanto, alla scoperta di nuovi mostriciattoli e con l'obiettivo di sfidare tutti i capipalestra per ottenere il titolo di "Campione". Tuttavia, il loro percorso verrà scombussolato dal pericoloso Team Rocket.

Ogni arco narrativo di Pokemon La Grande Avventura segue personaggi e luoghi dei videogiochi a cui è ispirato, benché in chiave innovativa. Ad esempio, uno dei manga di questa serie racconta le difficoltà incontrate da un allenatore Pokemon.