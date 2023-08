Pokemon: questo manga mostra i lati negativi di diventare allenatore da bambini

I nuovi Allenatori Pokémon Liko e Roy sono diventati i nuovi protagonisti principali dell'anime Pokémon Horizons. Tuttavia, l'anime tende a rendere affascinante questa professione, senza approfondire le implicazioni dei preadolescenti che lasciano la loro città natale per diventare maestri Pokemon.

C'è un lato oscuro nel diventare allenatori Pokemon e a mostrarlo è il manga Pokemon Adventures: X & Y Manga, la serie a fumetti liberamente ispirata al videogioco omonimo.

Pokémon Adventures: X & Y ha rivelato che X, che corrisponderebbe a Calem nei giochi, aveva un passato come Allenatore di grande successo insieme al suo partner Kangaskhan. Ciò culminò con X e Kangaskhan che vinsero il Torneo Junior di Kalos mentre era ancora un ragazzino, facendo sì che il talentuoso allenatore guadagnasse immediatamente la celebrità.

Egli diventò dunque una celebrità bambino, i lettori hanno visto X sopraffatto dalla sua popolarità, con giornalisti e fan che lo molestavano costantemente. Poiché l'allenamento dei mostriciattoli tascabili è essenzialmente lo sport dominante nel mondo Pokémon, qualsiasi allenatore di successo è paragonabile alla fama di un atleta professionista.

Mentre i giochi Pokémon e gli anime presentano gli incontri con i mitici leggendari come un momento maestoso, può essere vero anche il contrario, come mostrato in questo manga. Il potere terrificante esercitato dai Pokémon leggendari è stato messo in mostra per gli Allenatori di Pokémon X e Y mentre assistevano ad uno dei famosi duelli tra il Guardiano della Vita Xerneas e il Guardiano della Morte Yveltal. Queste due iniziarono a devastare Vanivilla Town, la casa di X e Y, livellando le case e sparando raggi di energia che lasciarono crateri nella terra.

Durante la storia di Pokémon Adventures, X ha avuto attacchi di panico e talvolta si spegneva completamente quando veniva costretto a impegnarsi in battaglie Pokémon, per paura di essere assalito e molestato. Ciò che ha reso la situazione ancora peggiore è che, dopo la battaglia tra Xerneas e Yveltal, X è diventato uno dei primi Allenatori di Pokémon a usare la rara Megaevoluzione con il suo Kangaskhan, che ha reso lui e i suoi amici bersagli della malvagia organizzazione criminale conosciuta come Team Flare che mandava spesso Pokémon pericolosi a dare la caccia a X in tutta la regione di Kalos.