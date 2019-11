Pokemon: il manga mostra una scena oscura con un orrendo esperimento su alcuni leggendari

L'universo Pokémon è principalmente conosciuto per i videogiochi, capostipite dell'intero sistema, e per il longevo anime con protagonista Ash Ketchum, il quale tra poco entrerà nella fase di Pokemon The Series. Ma c'è ancora un altro media che narra il mondo dei Pokémon, che talvolta diventa molto più oscuro: quello del manga.

Pokémon Adventures è indubbiamente il prodotto più dark di tutto il brand. La storia segue Rosso e il suo gruppo mentre viaggia attraverso le varie regioni che già siamo abituati a conoscere anche se con un occhio un po' diverso. I protagonisti infatti si sono spesso imbattuti in eventi piuttosto inquietanti, come nel caso di un folle esperimento del Team Rocket.

Il gruppo criminale ha mostrato zero rimorso in un'occasione, quando è riuscito a stremare e catturare i tre uccelli leggendari di Kanto, ovvero Zapdos, Moltres e Articuno. Non sazi del loro risultato, hanno deciso di sperimentare sui tre fortissimi Pokémon e il risultato è stato un'unione in cui i tre sono stati fusi in un unico essere. Come potete vedere dall'immagine in calce, la testa di Moltres è al centro, mentre ai fianchi ci sono Zapdos e Articuno.

E voi vi aspettavate una decisione così crudele da parte del Team Rocket, principalmente conosciuto per le disavventure comiche di Jessie, James e Meowth?