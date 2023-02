Pokémon: un manga farà da preludio alla nuova serie anime

Pokémon: Aim to Be a Pokémon Master rappresenta l’ultimo addio al personaggio di Ash Ketchum. Diventato campione del mondo, l’allenatore di Biancavilla ha ritrovato Misty, Brock e altri vecchi compagni, e si prepara a lasciare il posto a Liko e Roy. Tuttavia, sembra che la storia dei due nuovi protagonisti inizierà prima del previsto, con un manga.

Nel numero più recente di Coro Coro è stato rivelato che prima del debutto dell’avventura di Liko e Roy sul piccolo schermo, i ragazzi saranno protagonisti di una storia speciale che verrà pubblicata sulla rivista. Il racconto sarà un preludio al viaggio, e sarà utile per comprende come hanno sostituito Ash Ketchum in qualità di protagonisti. Attualmente non è ancora stata definita né una data d’uscita, né chi si occuperà del manga, né da quanti capitoli sarà composta la nuova serie.

I capitoli in questione potrebbe rivelarsi un’ottima occasione per introdurre la regione di Paldea, o le possibili relazioni parentali tra Liko, Roy e personaggi che abbiamo conosciuto nel passato della serie, per sapere dettagli aggiunti sulla fine della carriera di Ash, o per approfondire introdurre e approfondire un salto temporale nella narrazione. Voi cosa vi aspettate dal manga preludio del nuovo anime di Pokémon? Aspettiamo le vostre opinioni nella sezione riservata ai commenti.

Per concludere, ricordiamo che in rete è già stata pubblicata la prima sinossi ufficiale della nuova stagione di Pokémon, in arrivo nel corso del 2023, e vi lasciamo al simpatico ritorno della Squadra Squirtle in Pokémon: Aim to Be a Pokémon Master.