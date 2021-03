Pokèmon: un mangifico cosplay di Camilla vi riporterà nella regione di Sinnoh

La serie di Pokémon sia nei videgiochi che tramite le numerose stagioni dell'anime ci ha mostrato molti allenatori e campioni incontrati dal protagonista e da Ash e i suoi compagni nel corso dei viaggi attraverso le numerose regioni in cui vivono i mostriciattoli portatili, e di recente la campionessa di Sinnoh è stata omaggiata con un cosplay.

Con l'annuncio dei remake dedicati alla quarta generazione di Pokémon, ad opera di ILCA, la community del franchise creato da Satoshi Tajiri ha immediatamente mostrato l'immensa passione nei confronti dell'avventura nella regione di Sinnoh, che contiene anche una delle sfide più impegnative e popolari, ovvero la battaglia con la campionessa della Lega Pokémon Camilla.

La sua incredibile affinità con i potenti Pokémon nella sua squadra, come Garchomp, e l'abilità che la contraddistingue, hanno contribuito a renderla una delle icone della serie nel corso del tempo, e per onorare ancor di più un personaggio così importante la fan @kqueentsun le ha dedicato lo splendido cosplay che trovate nel post riportato in calce, in cui si può notare una particolare attenzione nel rispettare il design originale.

Ricordiamo che di recente una carta Pokémon è stata trasformata in un'opera d'arte, e vi lasciamo scoprire quali sono i Pokémon più cercati in rete secondo Google.