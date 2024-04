Pokémon, la mente criminale del Prof. Oak: è lui il vero villain?

E se colui che da molti è considerato come un padre spirituale, fosse in realtà una mente criminale pronta a conquistare il mondo Pokémon e che ci ha asserviti per i suoi loschi piani? È cominciato tutto come per scherzo, ma una teoria fanmade con più di qualche coincidenza ha decretato il Professor Oak come il vero genio malvagio della serie.

La teoria nasce diversi anni or sono, quando un utente ha messo in discussione il metodo di ricerca Pokémon. Stando a quanto si affermava, il Prof. Oak possedeva tutti i requisiti per essere l’uomo più potente del mondo, nonché quello più losco e pericoloso.

La prima apparizione di questo personaggio risale al primissimo episodio Pokémon andato in onda oltre 22 anni fa in Italia. Ma cosa lo rende, effettivamente, così potente? Il ricercatore possiede innanzitutto una vasta influenza che si estende a tutte le varie Regioni del mondo attraverso la sua rete di colleghi, i quali si occupano ognuno di ambiti specifici e diversi, e hanno contatti con i Capo palestra. Se Oak si occupa personalmente delle relazioni tra uomo e Pokémon, Elm, ad esempio, studia le uova e l’evoluzione della specie Pokémon. Dunque, Oak è in realtà un broker di informazioni, un enciclopedia vivente in cui sono nascosti tutti i segreti per catturare e asservire a sé i Pokémon.

La sua influenza si estende poi anche agli oggetti materiali. Egli possiede strumenti ad alta tecnologia quali il Pokégear, l’Xtransceiver e il Pokédex. Attraverso questi oggetti, che affida agli allenatori, può tener traccia degli spostamenti e delle informazioni ottenute dai suoi discepoli. Se poi il sistema di archiviazione Pokémon funzionasse come nell’anime, Oak avrebbe libero accesso a tutti i Pokémon da loro catturati. A proposito, state vivendo la nuova avventura Pokémon Orizzonti su Boing?

Combinando poi le iniziali dei gruppi criminali della serie, Team Galassia, Rocket, Aqua, Magma e Plasma, si ottiene la dicitura GRAMP, ossia nonno. Nei giochi di prima generazione, il rivale del protagonista si riferisce a Oak proprio con questa parola: che sia solo una coincidenza? E se fosse stato lui a elaborare il piano d’azione del Team Rocket? Queste evidenze, seppur molto fantasiose, dimostrano che, se solo volesse, il Prof. Oak potrebbe davvero conquistare il mondo Pokémon in un battito di ciglia.

Giochi e risate è uno dei più venduti oggi su