Pokémon: un meritato riposo per Rosso nella figure di PC House

Rosso rappresenta uno dei personaggi più rilevanti nel vasto panorama del franchise Pokémon. Considerato da molti come uno dei migliori allenatori, nonché Campione della regione dei Kanto, Rosso possiede anche un’abilità e una sinergia senza eguali con i suoi Pokémon, come mostra anche l’ultima figure di PC House.

Apparso più volte nel corso della storia del franchise, dove ha sempre ricoperto il ruolo di avversario, e anche nella mini serie animata Pokémon: Le Origini, Rosso è un allenatore legato alla prima generazione di mostriciattoli tascabili, molti dei quali sono stati rappresentati al suo fianco nella figure di cui trovate qualche immagine di presentazione nel post in calce.

Costruita come se fosse una piccola isola all’interno di uno specchio d’acqua, sorretta da Poliwrath e Snorlax, la figure appare ben dettagliata, con i design dei Pokémon riprodotti alla perfezione. Rosso è impegnato ad osservare una delle medaglie necessarie per accedere alla Lega della regione di Kanto, vinta da poco, mentre intorno a lui si trovano Pikachu, Eevee, Gyarados e Ivysaur, intento ad aiutare Poliwrath a risalire in superficie.

Alta 37 centimetri, la figure sarà disponibile tra la fine del 2023 e i primi mesi del 2024, ma è già prenotabile al prezzo di 339 euro.