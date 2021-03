Pokémon: Mew risplende nel gioiello da oltre 130 euro

Nel tempo il franchiese Pokémon ha appassionato numerose generazioni di giovani grazie ai giochi ed ai prodotti che rappresentano le diverse creature tascabili. Scopriamo insieme un nuovo accessorio che potrebbe incantare svariati appassionati.

Il brand nato da un idea di Satoshi Tajiri ad oggi conta più di 800 creature diverse, ma la prima generazione risalente ai videogiochi creati nel 1996 presentava 151 mostriciattoli che tutt'oggi rimangono nel cuore dei fan di lunga data. Il nuovo prodotto a tema è dedicato proprio ad uno di questi ultimi, si tratta del Pokémon misterioso Mew, nuovo protagonista di una preziosa collana.

La creatura, in parte simile ad un roditore ed in parte ad un felino, è sempre stata protagonista di numerose leggende, fin da quando venne introdotta nella serie videoludica infatti i metodi per averla nella propria squadra sono spesso stati legati ad eventi particolari. I poteri di cui Mew è dotato possono essere paragonati a quelli del Pokémon Arceus con cui condivide un'incredibile teoria ed il suo aspetto carino può far sciogliere il cuore di molti appassionati.

Il nuovo gioiello prodotto da U-TREASURE sarà disponibile sul sito ufficiale a partire dal 13 Aprile. Si tratta della collana visibile nell'immagine riportata al termine di questa news il cui pendente, d'argento placcato di oro rosa, ha la forma del Pokémon Novaspecie seduto su una Pokéball. Il pulsante di quest'ultima inoltre è costituito da un piccolo diamante. Il tutto sarà venduto ad un prezzo di 17.600 yen che corrisponde a circa 136 euro.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe possedere questo gioiello? Fatecelo sapere nei commenti.

Infine ecco una news riguardante alcuni accessori a tema Pokémon prodotti per le coppie.