Pokemon: Mewteo Strikes Back Evolution, prime key visual di Mew, Mewtwo e Pikachu

Scopriamo insieme le prime immagini relative a tre dei protagonisti del lungometraggio Pokémon - The Movie: Mewtwo Strikes Back Evolution, e cioè lo stesso Mewtwo, Mew e l'immancabile Pikachu. In aggiunta a questi dettagli abbiamo anche la conferma che la pellicola sarà interamente realizzata in computer grafica 3D.

Il franchise dei Pokémon è, come ben sappiamo, in grado di reinventare se stesso come pochi altri, continuando ad affascinare, generazione dopo generazione, milioni di appassionati in tutto il mondo. Per questo il progetto legato a Pokémon - The Movie: Mewtwo Strikes Back Evolution è stato accolto con particolare curiosità, visto che si tratta di un completo rifacimento del primo e apprezzatissimo lungometraggio della serie.

Oggi, grazie alle immagini che ci arrivano dal CoroCoro Magazine (che potete vedere riportate in calce alla notizia), abbiamo la possibilità di dare uno sguardo a tre dei protagonisti assoluti della pellicola. Stiamo ovviamente parlando di Mewtwo, il grande centro attorno a cui gravitano tutte le vicende del film, della sua controparte, il dolce Mew, e del più fidato amico di Ash, l'immancabile Pikachu, chiamato a districarsi dallo scontro che si scatenerà tra i primi due.

Con queste key visual arriva anche la conferma che Pokémon - The Movie: Mewtwo Strikes Back Evolution sarà realizzato sfruttando per tutta la sua durata la CG in tre dimensioni, cosa che ha colpito sul vivo molti degli appassionati, visto che i fan sono da anni abituati al classico stile in 2D della serie. I tre Pokémon in questione, ad esempio, pur essendo pienamente riconoscibili, rappresentano la prima di molte rivisitazioni, e fanno sicuramente un effetto strano se si ripensa al loro aspetto nella prima pellicola.

Se questa decisione sarà qualcosa che verrà premiato dal pubblico in sala è ancora presto per dirlo, e solo il tempo potrà decidere del destino di Pokémon - The Movie: Mewtwo Strikes Back Evolution, che arriverà in Giappone nel mese di luglio di questo 2019. Sfortunatamente non si sa ancora nulla su una possibile data di uscita per l'Italia, ma restate sulle pagine di Everyeye per avere tutte le notizie a riguardo nel corso delle prossime settimane.