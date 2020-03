Pokémon: Mewtwo colpisce ancora, il 'nuovo' Team Rocket conquista il cuore dei fan

E voi cosa ne dite? Vi piace il nuovo design? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto invece, non perdete l'occasione per dare un'occhiata alla nostra recensione di Pokemon: Mewtwo colpisce ancora - L'evoluzione .

Come potete vedere in calce, gli utenti hanno elogiato il grande lavoro compiuto da Kunihiko Yuyama e Studio OLM , l'inseparabile coppia che ormai da 20 anni cura le pellicole Pokémon. In un'intervista condivisa diversi mesi fa il regista dichiarò che "dopo aver lavorato su oltre venti lungometraggi, ti spaventa un po' l'avere a che fare con qualcosa di nuovo", ma a quanto pare il pubblico ha decisamente apprezzato l'attenzione ai dettagli del suo team.

Il Team Rocket è tornato in gran forma nel remake di Pokémon - Mewtwo colpisce ancora , il leggendario film del 1998 dedicato ad Ash Ketchum e compagni. Il nuovo film è recentemente sbarcato su Netflix ed i fan non hanno perso l'occasione per esprimere il loro parere sul nuovo look di Jessie e James , storici componenti della famosa organizzazione criminale.

Okay but james though??? pic.twitter.com/tHe3JGEIeE — nova luisa 🌹 (@fallenstarmaker) February 29, 2020

When hasn't she delivered... Across the years, timelines and universes miss Jessie is that bicth 💯 — And still, I vibe. (@loonotheworld) February 29, 2020

LOOK AT THESE TEXTURES.

HER BOOTS HAVE A BASE HARD SHOE AND THEN HAVE A STRETCH OVERLAY TO MAKE THE THIGH HIGH.

HOLY CATS. pic.twitter.com/CNqO0Whb5j — Bitter Drunk (@nulfiicos) February 29, 2020

I take back every negative thought I had about that movie. — 🇭🇰Timothy@Galar #FREEHONGKONG (@AcrobatMission) March 1, 2020