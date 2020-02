Pokémon: Mewtwo colpisce ancora esordisce al quinto posto nella Top 10 di Netflix Italia

Pokémon: Mewtwo colpisce ancora - L'evoluzione è disponibile su Netflix, ed a quanto pare il pubblico italiano non ha perso l'occasione per recuperarlo. La nuova funzione introdotta pochi giorni fa da Netflix - comodamente chiamata "Top 10 Italia" - ha infatti rivelato che il film anime ha velocemente scalato la classifica finendo al quinto posto.

Di seguito potete dare un'occhiata all'attuale Top 10 dei prodotti più visti.

I Am Not Ok with This Locke & Key Narcos Messico Altered Carbon Pokémon: Mewtwo colpisce ancora - L'evoluzione L'amore è cieco Sex Education Arrivano i prof Il suo ultimo desiderio L'accademia dei cuccioli

Il film, conosciuto all'estero come Pokemon: Mewtwo Strikes Back - Evolution, è un remake 1:1 dell'omonimo film del 2000, ed ha debuttato nei cinema giapponesi il 12 luglio 2020. Netflix è riuscito ad ottenere velocemente le licenze ed ha già distribuito il film in occidente. In America, l'opera è attualmente al sesto posto tra i contenuti più visti della settimana.

Il buon successo riscosso dal film ha anche convinto VIZMedia a scommettere su un adattamento manga, pubblicato pochi mesi dopo il lancio della pellicola.

E voi cosa ne pensate? Avete già recuperato questo remake? Fateci sapere le vostre impressioni lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui voleste farvi un'idea sul film invece, vi consigliamo di recuperare la nostra recensione di Pokemon: Mewtwo colpisce ancora - L'evoluzione.