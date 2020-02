Pokémon: Mewtwo colpisce ancora - L'evoluzione è finalmente disponibile su Netflix

Proprio come annunciato appena qualche settimana fa, il colosso statunitense Netflix ha finalmente inserito nel proprio catalogo il remake di Pokémon: Mewtwo colpisce ancora - L'evoluzione. Quale occasione migliore di questa, dunque, per recuperare uno dei film in computer grafica più discussi del 2019?

Il remake del celebre film che ha emozionato migliaia di appassionati da tutto il mondo è finalmente approdato sul piccolo schermo, proponendo una tecnologia in CGI che ha più volte spezzato in due la critica. La voglia di sperimentare del team, infatti, si è scontrata con numerose opinioni contrastanti in merito al design dei personaggi e dei Pokémon, che nonostante non abbiano trovato estremamente gradevole l'aspetto dei protagonisti sono comunque rimasti affascinati dal ritorno in pompa magna di Mewtwo.

In patria la pellicola ha riscosso un ottimo successo, forte di oltre 3,3 miliardi di yen di incasso, e si prepara a riscuotere un analogo record tramite Netflix. Il distributore, infatti, ha reso disponibile a partire dal 27 febbraio il lungometraggio, con tanto di doppiaggio in italiano. La sinossi del film recita quanto segue:

"Alcuni ricercatori, tramite il fossile di Mew, hanno creato il Pokémon artificiale Mewtwo. Quest'ultimo, a causa della sua particolare origine, inizia a covare odio nei confronti degli esseri umani e programma di distruggere il mondo. Toccherà ad Ash, Pikachu e ai suoi amici risolvere il mistero legato a una delle creature leggendarie più pericolose e intriganti del franchise."