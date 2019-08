Pokémon: Mewtwo insegna un'importante lezione di vita ad un giovane allenatore

Il Pokémon leggendario Mewtwo ha cambiato l'atteggiamento, non solo nei confronti dei videogiochi, di un giovane ragazzo giapponese grazie al suo incredibile carisma. Leggiamo insieme i dettagli.

Mewtwo ha sicuramente lasciato il segno nel primo film dedicato al franchise Pokémon, che presto vedrà un remake nel prossimo Pokemon The Movie: Mewtwo Strikes Back Evolution. Quando Ash si sacrifica per salvare i mostriciattoli, sia gli originali che i cloni creati dal Team Rocket, Mewtwo viene colpito dal gesto dell’allenatore, e impara diverse cose della natura umana. Uno studente giapponese, si è trovato più o meno, nella stessa situazione giocando proprio ad un gioco dei Pokémon. L’incontro con il potentissimo Pokémon ha infatti causato dei cambiamenti nella sua vita quotidiana, rendendolo una persona migliore.

Online News Source Sora News ha condiviso la storia di questo giovane studente, che ha usato l’influenza di Mewtwo per cambiare la sua vita e diventare il tipo di allenatore rispettato dal imponente clone. Potete trovare il post in fondo alla notizia.

Sono stati i genitori del ragazzo a raccontare le diffcoltà che il figlio ha avuto nel combattere contro Mewtwo e soprattutto il suo desiderio di diventare un allenatore migliore, riuscendo non solo a sconfiggere il Pokémon leggendario ma anche a divenire suo amico. Tutto questo ha cambiato il suo atteggiamento nei confronti della vita. Di seguito una conversazione raccontata dal padre.

Padre:"mio figlio era appena tornato a casa e gli ho chiesto come si sentiva."

Figlio:"ho pensato che voi eravate così impegnati che forse non avrei dovuto giocare a Pokémon. E forse è per lo stesso motivo che Mewtwo non mi dà retta..voglio essere un allenatore rispettato da Mewtwo.”

Lo stesso Mewtwo ha subito dei cambiamenti profondi in questi anni, dato che inizialmente era una sorta di arma, creata in laboratorio, al servizio del Team Rocket e Giovanni. Voleva distruggere l’intera umanità ma viste le nobili azioni di Ash Ketchum, pronto a sacrificarsi per salvare i Pokémon, ha scoperto di provare empatia per alcuni di noi.

Ricordiamo che la pellicola è già uscita nelle sale giapponesi lo scorso 12 luglio, registrando ottimi risultati al botteghino, e ottenendo reazioni positive da parte dei fan. Per l’Italia non è stata ancora comunicata una data di uscita, ma non vediamo l’ora di vedere Armored Mewtwo all’opera!