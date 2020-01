Pokémon: Mewtwo e Mew sono i protagonisti dell'ultima action figure PPAP studio

Il franchise dei Pokémon è il brand più prolifero al mondo con oltre 80 miliardi di fatturato nei più disparati settori. Il successo di portata internazionale della saga è anche merito dei buffi mostriciattoli che hanno contribuito a rendere iconico l'amatissimo franchise in tutto il mondo.

In particolare, Mewtwo è uno dei Pokémon più amati dalla community, come dimostra questa illustrazione del clone di Mew con l'armatura Saiyan, merito di una caratterizzazione decisamente più matura e da una potenza senza eguali. Ed è proprio alle due facce della stessa medaglia, i Pokémon appena citati, che PPAP Studio ha dedicato loro un'epica action figure, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia.

Dalle oneste dimensioni di 28 x 24,5 x 22 (in cm), la statuetta sarà disponibile in edizione limitata a partire dal mese di giugno, con soltanto 288 copie disponibili. Attualmente, sul sito ufficiale è già possibile preordinare il modellino in scala alla modica cifra di 163 euro, a cui si aggiungono le eventuali spese di spedizione. Un occasione da non perdere per accaparrarsi una delle copie esclusive e limitate della nuova action figure a tema Pocket Monsters.

E voi, invece cosa ne pensate dell'epico modellino in scala in questione, vi piace? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto, ma non prima di aver recuperato le nostre prime impressioni del nuovo anime dei Pokémon con un nuovo coprotagonista.