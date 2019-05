Pokémon: Mewtwo Strikes Back Evolution, annunciata un'action figure di Mewtwo

Il lungometraggio Pokémon: Mewtwo Strikes Back Evolution è stato annunciato da diverso tempo, ma la sua campagna marketing è iniziata solo da poco, con un corposo trailer che ha rivelato nuovi dettagli sulla pellicola.

Oltre al look rinnovato di protagonisti e Pokémon, realizzati per la prima volta in computer grafica, nel trailer rilasciato lo scorso mese è stata posta molta attenzione sul nuovo look di Mewtwo, immortalato all'interno di un'armatura differente da quella ammirata nella storica pellicola del 1999, Pokémon il Film - Mewtwo colpisce ancora.

La nuova veste di Mewtwo - che ricordiamo sarà esclusiva del lungometraggio e non ottenibile nei videogiochi - ha suscitato molto scalpore all'interno della community Pokémon, tra chi apprezza il design più carico e minaccioso della nuova armatura e coloro che invece non riescono a mandare giù il look fin troppo esasperato donatogli da essa. Una cosa è certa però, questo nuovo equipaggiamento è stato il propellente che fino ad ora ha pubblicizzato il film, convincendo la casa produttrice TakaraTomy a realizzarne un'action figure.

La notizia è stata diffusa dal solito PokeExperto, un utente di Twitter sempre molto sul pezzo riguardo alle ultime nuove sul mondo dei mostriciattoli tascabili. L'insider ha postato una serie di immagini nelle quali è visibile la nuova action figure di Mewtwo, che ritraggono l'armatura nei minimi particolari ponendo l'attenzione sui singoli pezzi che la compongono, che avranno in un primo momento lo scopo di limitare i poteri psichici del Pokémon nel laboratorio del Team Rocket. Ancora non è chiaro se in un secondo momento l'equipaggiamento sarà tenuto dal Pokémon genetico e magari sfruttato a suo favore, tuttavia è ipotizzabile che vista l'imponente campagna marketing dedicatagli fino ad ora possa giocare un ruolo piuttosto importante nella trama del film.