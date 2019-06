Pokémon: Mewtwo Strikes Back Evolution, in arrivo l'action figure di Armored Mewtwo!

Sin dall'annuncio di Pokémon: Mewtwo Strikes Back Evolution le aspettative del fandom sono salite alle stelle, non quanto per il comparto tecnico, ma soprattutto poiché il lungometraggio si ergeva a remake della pellicola più amata di tutto l'intero franchise, protagonisti i due potentissimi leggendari Mew e Mewtwo.

Secondo le ultime indiscrezioni sul progetto animato, pare che l'ultima pellicola non stravolga il film originale del 1998, adattandolo in un remake nuovo con la grande variante del comparto tecnico, diverso in tutto e per tutto. Niente reboot, dunque, seppur le teorie che vedano l'aggregarsi di qualche Pokémon di ottava generazione non accennano ad esaurirsi, e come biasimare il tentativo di modernizzare il lungometraggio con elementi recenti. In ogni caso, il colpo più basso della produzione del progetto non sarebbe neanche questo, ma la messa in scena del misterioso e interessantissimo Armored Mewtwo, abbondantemente sponsorizzato dalla campagna marketing.

Ed è proprio il misterioso Pokémon leggendario a diventare il protagonista di una nuova action figure, che ne segue un'altra già annunciata qualche settimana fa, firmata Takara Tomy, azienda celebre nel settore. Il bellissimo modellino, che potete ammirare con il teaser promozionale in cima alla pagina, è già preordinabile nell'omonimo sito della compagnia di giocattoli, con una spedizione fissata al neanche lontano 27 luglio. Alla modica cifra di circa 40 euro, dunque, potete portarvi a casa l'Armored Mewtwo che si mostrerà nel suo film il 12 dello stesso mese.

In ogni caso, non possiamo che rimandarvi al secondo trailer della pellicola uscito pochi giorni fa, che mostra nuove sequenze inedite e svela altri dettagli sul comparto tecnico che a non tutti gli appassionati del mondo dei Pokémon è piaciuto. Ma potete scoprire meglio questo aspetto nel nostro speciale di approfondimento sul trailer di Mewtwo Strikes Back Evolution che vi consigliamo di recuperare per farvi trovare pronti all'uscita del film.

E voi, invece, cosa ne pensate dell'action figure di Armored Mewtwo, vi piace?